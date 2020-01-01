Меркель заявила, что ФРГ вступает в "новую фазу пандемии"

Канцлер ФРГ призвала жителей Германии придерживаться "базовых предписаний", необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что, несмотря на то, что Германия вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, жителям следует придерживаться "базовых требований", необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа. Соответствующее краткое заявление она сделала в понедельник, 11 мая, в Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией.

"Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением (ограничительных мер. - ред.) у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно", - подчеркнула она.

Как отмечает агентство Reuters, на данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения предстоит тщательнее отслеживать цепочки заражения и изолировать заболевших.

Правительство Германии и власти федеральных земель 6 мая согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки коронавируса. В ходе совещания в формате телефонной конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов.

Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах.

Конкретные сроки поэтапного ослабления карантина власти отдельных федеральных земель устанавливают сами, они же отвечают и за принятие мер по пресечению новых вспышек коронавируса на местах.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 357 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 575 человек. 145 600 из них уже выздоровели. RKI сообщает о 22 летальных случаях за 24 часа. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7417 человек.

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