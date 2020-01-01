Twitter начал помечать сообщения с фейками о коронавирусе

Спорные сообщения будут помечаться соответствующей отметкой, которая перенаправит пользователя на страницу с достоверной информацией, а фейки будут удаляться.

Twitter будет бороться с фейками о коронавирусе xim.gs

Компания Twitter начала помечать опубликованные в соцсети сообщения, которые могут содержать недостоверную или спорную информацию о коронавирусе. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник, 11 мая, на ее официальном сайте.

"Способствуя общественному диалогу, наша цель - сделать простым поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально опасного и вводящего в заблуждение контента. Начиная с сегодняшнего дня, мы представляем новые отметки и предупреждающие сообщения, которые предоставят дополнительный контекст и информацию по записям, содержащим спорную и недостоверную информацию, связанную с COVID-19", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что подобные сообщения будут маркироваться специальной отметкой, которая перенаправит пользователя на официальную страницу соцсети или другой сайт, где содержится проверенная и достоверная информация по коронавирусу. Записи, содержащие недостоверную информацию, будут удалены.

Отмечается, что специальные отметки также появятся на сообщениях, которые были опубликованы до 12 мая.

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Ранее сообщалось, что Facebook и Twitter удалили сеть аккаунтов и страниц, связанных с Россией.

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