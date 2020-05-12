В США инициируют ужесточение санкций против РФ

Конгрессмены представили документ о введении персональных санкций за нарушения прав человека в рамках акта Магнитского.

В Конгрессе рассмотрят резолюцию о новых санкциях против России facebook.com/ukr.embassy.usa

В Конгрессе США представили резолюцию, призывающую администрацию страны вводить санкции в отношении российских должностных лиц, причастных к нарушению прав человека в РФ. Об этом сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Резолюция внесена в американский законодательный орган председателем данного комитета членом Демократической партии Элиотом Энгелом и старшим республиканцем комитета Майклом Макколом. Санкции предлагается вводить, в частности, в рамках "акта Магнитского".

Кроме того, в документе осуждается "практика политически мотивированных" арестов. Авторы резолюции также призывают "к немедленному освобождению всех, кого называют политическими заключенными в России".

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе - сотрудники силовых ведомств, причастных к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе Матросская тишина юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Напомним, год назад Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования Терек и пять граждан РФ.

В России заявили, что это противоречит принципам международного права и пообещали принять ответные меры.

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