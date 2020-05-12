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В Ухане проведут поголовное тестирование на COVID-19

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Новое тестирование всех жителей 11-миллионного мегаполиса проведут из-за новой вспышки коронавируса.
11 миллионов жителей Уханя протестируют на коронавирус
11 миллионов жителей Уханя протестируют на коронавирус

Власти китайского город Ухань планирует провести тестирование нуклеиновых кислот по всему городу в течение 10 дней после повторной вспышки коронавируса. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает Reuters.

Согласно внутреннему документу и двум источникам, знакомым с ситуацией, каждый район города должен представить во вторник подробный план тестирования.

Органы здравоохранения Ухани пока не прокомментировали информацию.

В минувшую субботу и воскресенье власти Уханя сообщили о шести новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Все они были выявлены в жилом микрорайоне Саньминь, где ранее было обнаружено 20 человек с коронавирусной инфекцией.

Позже сообщалось, что в Ухане уволили чиновника из-за новых случаев COVID-19.

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Теги: Китай, тесты, Коронавирус, вспышка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    12.05.2020, 10:42
Оценка:  0
Lyonya-Space
"... поголовное тестирование" - мдаааа, БэМэ, вы вообще безграмотные?
Когда это численность людей измерялась головами?
Ну вы и поголовье....
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