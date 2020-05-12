После снятия карантина в странах наблюдают всплеск заболеваемости - ВОЗ

Вспышки коронавируса после отмены карантинных ограничений зафиксировали в Южной Корее, Китае и Германии.

Страны, снявшие карантинные ограничения, фиксируют вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве, передает CNN во вторник, 12 мая.

"В выходные мы увидели признаки вызовов, которые могут быть впереди. В Южной Корее бары и клубы были закрыты, поскольку подтвержденный случай (коронавируса - ред.) привел к необходимости отследить большое количество контактов", - сказал Гебреисус.

В Ухане впервые более чем через месяц выявили новый случай COVID-19.

"Германия также сообщила об увеличении случаев после снятия ограничений. К счастью, во всех трех странах есть системы для обнаружения (зараженных - ред.) и реагирования на вспышки", - добавил глава ВОЗ.

Организация выпустила рекомендации, которые нужно учитывать, прежде чем отменять карантин.

"ВОЗ тесно сотрудничает с правительствами, чтобы обеспечить сохранение ключевых мер здравоохранения для решения проблемы снятия ограничений. Пока не будет вакцины, всесторонний пакет мер - это наш самый эффективный инструмент для преодоления (COVID-19 - ред.)", - подчеркнул Гебреисус.

Как пишет Yonhap, в Сеуле и соседних городах зафиксирована новая вспышка COVID-19 после смягчения карантина. Там выявили по меньшей мере 101 человека, заразившегося после посещения ночных клубов в Сеуле, Инчхоне и Кьонге. Это случилось, когда 29-летний мужчина с коронавирусом 1-2 мая посетил пять ночных клубов и бар в сеульском районе Итаевон. Тогда власти страны приняли решение срочно закрыть развлекательные заведения.

Напомним, что ранее ВОЗ обновила план борьбы с COVID-19. Организации потребуется больше денег для ответа на пандемию, бюджет будет увеличен до $1,7 млрд.

Также в ВОЗ заявили об угрозе вспышек кори и полиомиелита. Вызванные пандемией коронавируса сбои в работе служб иммунизации могут привести к вспышкам других инфекционных заболеваний.

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