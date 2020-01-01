В Гонконге снова начались протесты

Полиция арестовала около 230 протестующих, еще почти 20 - выписали штрафы. Активисты требовали полной демократии и расследования действий полиции на предыдущих демонстрациях.

Во время антиправительственных митингов в Гонконге ночью полиция арестовала более 200 протестующих. Об этом со ссылкой на данные правоохранителей сообщает АР во вторник, 12 мая.

"Около 230 человек в возрасте от 12 до 65 лет были арестованы по различным обвинениям, включая незаконные собрания, владение определенными предметами с намерением уничтожить или повредить имущество, отсутствие при себе документов, подтверждающих личность", - сказано в публикации.

Кроме того, еще 19 человек оштрафовали за нарушение регламента предотвращения и контроля заболеваний, запрещающее собираться больше чем восьми человек в любом публичном пространстве.

Полиция также применяла перечные баллончики, чтобы разогнать людей, которые окружили офицеров.

"Полиция осуждает протестующих за неуважение к мероприятиям правительства по предотвращению и контролю заболеваний, а также за участие или организацию запрещенных групповых собраний", - заявили в полиции.

В свою очередь протестующие требуют полной демократии на полуавтономной китайской территории, а также расследования действий полиции в подавлении демонстраций.

Напомним, что ранее в Гонконге на фоне протестов прошли местные выборы. Только за первые два часа голосования явка втрое превысила показатель 2015 года. Активисты призвали не ставить голосование под угрозу.

Также сообщалось, что в Гонконге пять человек задержаны по подозрению в убийстве во время протестов. Речь идет о смерти 70-летнего мужчины, работавшего уборщиком. Задержаны три парня и две девушки в возрасте от 15 до 18 лет.

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