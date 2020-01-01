В Санкт-Петербурге горела больница, есть жертвы

Погибли пять пациентов больных COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Санкт-Петербурге, РФ, произошел пожар в реанимации больницы Святого Георгия, где проходят лечение заболевшие коронавирусом. Об этом сообщил Интерфакс.

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - говорится в сообщении.

Так. в результате пожара погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. В настоящее время пожар локализован, его площадь составила 10 квадратных метров.

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