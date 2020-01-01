Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Санкт-Петербурге горела больница, есть жертвы

Комментариев: 0
Погибли пять пациентов больных COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Санкт-Петербурге, РФ, произошел пожар в реанимации больницы Святого Георгия, где проходят лечение заболевшие коронавирусом. Об этом сообщил Интерфакс.

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - говорится в сообщении.

Так. в результате пожара погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. В настоящее время пожар локализован, его площадь составила 10 квадратных метров.

 

 
Также Корреспондент писал, что в Киеве горела больница.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Больница, видео, Санкт-Петербург, пожар, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь