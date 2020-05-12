Грибок "съел" товары в закрытых на карантин магазинах Малайзии

Из-за влажного климата грибок быстро покрыл галантерейные товары в магазине, который давно не видел покупателей.

В торговых центрах Малайзии за неполных два месяца карантина грибок покрыл выставленную на продажу обувь, сумки, а также другие изделия из натуральной и искусственной кожи, повредил обшивку сидений, пол и стены. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает Мothership.

Тропический климат Малайзии характеризуется высокой влажностью, однако в обычное время кондиционирование помещений и постоянное присутствие людей не дают грибку распространяться. Однако, в закрытых на карантин помещениях грибок быстро "захватил" пространство.

На фотографиях показана степень роста грибков на некоторых товарах в универмаге, который уже несколько недель не видел покупателей.

После открытия этих торговых центров их администрации предстоит не только подсчитывать убытки и утилизировать всю испорченную продукцию, но и произвести процедуры по обеззараживанию своих помещений от грибка.

Тем временем, власти страны продлевают контроль за передвижениями в стране до 9 июня. Они были введены 18 марта, и это уже их четвертое продление.

Ранее сообщалось, что после снятия карантина в странах наблюдают всплеск заболеваемости.

Напомним, Белый дом хочет, чтобы Китай "заплатил" за пандемию. В США считают, что "сотни тысяч китайцев широко распространили" коронавирус, из-за чего и началась пандемия.

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