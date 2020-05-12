РФ стала второй в мире по числу случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев коронавируса, сейчас в стране заболели 232 243 человека, что вывело РФ на второе место в мире по числу инфицированных, пишет ТАСС.

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При этом отмечается, что официальная статистика в Испании с конца апреля включает только результаты ПЦР-тестов, хотя до этого в ней учитывались и результаты тестирования на антитела к коронавирусу. Из-за этого официальное число заразившихся снизилось. Некоторые СМИ продолжают складывать эти показатели, хотя информация о тестах на антитела не публикуется в сообщениях Минздрава Испании.

Согласно данным оперативного штаба на вторник, 12 мая, выздоровели в РФ на данный момент 43 512 пациентов, 2 116 человек умерли.

Накануне президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

Как известно, 25 марта Путин впервые объявил о “нерабочих днях“ в России. Сначала это была неделя, а потом – “нерабочий месяц“.

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