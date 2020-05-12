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РФ стала второй в мире по числу случаев COVID-19

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Россия обошла Испанию по количеству заразившихся коронавирусом. В стране уже более 232 тысяч заболевших.
В России ежедневно 10-12 тысяч случаев коронавируса
В России ежедневно 10-12 тысяч случаев коронавируса
EPA/UPG

В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев коронавируса, сейчас в стране заболели 232 243 человека, что вывело РФ на второе место в мире по числу инфицированных, пишет ТАСС.

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Таким образом, Россия обошла Испанию, где 227 436 случаев коронавируса.

При этом отмечается, что официальная статистика в Испании с конца апреля включает только результаты ПЦР-тестов, хотя до этого в ней учитывались и результаты тестирования на антитела к коронавирусу. Из-за этого официальное число заразившихся снизилось. Некоторые СМИ продолжают складывать эти показатели, хотя информация о тестах на антитела не публикуется в сообщениях Минздрава Испании.

Согласно данным оперативного штаба на вторник, 12 мая, выздоровели в РФ на данный момент 43 512 пациентов, 2 116 человек умерли.

Накануне президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

Как известно, 25 марта Путин впервые объявил о “нерабочих днях“ в России. Сначала это была неделя, а потом – “нерабочий месяц“.

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В0ЛАНД    12.05.2020, 11:46
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Справедливости ради заодно пишите сколько человек обследуют на наличие коронавируса в разных странах на каждый миллион жителей.Тогда можно более-менее что-то корректно сравнивать.
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