В Беларуси перед 9 мая задержали сотню блогеров и журналистов

Задержанные участвовали в онлайн-трансляции о ситуации в регионах и придерживались оппозиционных взглядов.

В Беларуси задержали более ста оппозиционеров, блоггеров и журналистов zautra.by

В Беларуси правоохранители задержали более сотни оппозиционных блогеров и журналистов, а также их подписчиков, критиковавших власть. Об этом заявили в правозащитном центре Весна, лишенном регистрации в Беларуси, и в Белорусской ассоциации журналистов, сообщает BBC во вторник, 12 мая.

По данным издания, одного из блогеров, Сергея Петрухина, арестовали 11 мая за стрим с апрельской акции противников строительства аккумуляторного завода возле Бреста. Мужчину обвинили в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Еще одного блогера, Сергея Тиханивского, задержали 6 мая в Могилеве во время встречи с подписчиками. Мужчина также критически настроен к власти и завил, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы.

В разных регионах Беларуси на акции в поддержку Тиханивского вышли его коллеги-блогеры и зрители канала. Затем их и журналистов, освещавших митинги, задержали правоохранители.

В свою очередь в Бобруйске задержали сторонников Тиханивского, пытавшихся организовать "антипарад" ко Дню победы. Суды над задержанными активистами, правозащитниками и журналистами состоялись11 мая в 12 городах Беларуси.

Напомним, что ранее в Беларуси назначили дату президентских выборов, несмотря на COVID-19. Депутаты приняли решение о проведении президентских выборов в стране 9 августа 2020 года.

Затем оппозиция Беларуси заявила, что считает недопустимыми выборы 9 августа. Представители белорусской оппозиции отменили выборы единого кандидата в президенты. Они заявили, что сбор подписей за кандидатов невозможен из-за риска заражения коронавирусом.

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