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На видео попал взлом банкомата обезьяной

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С введением карантина на улицах Нью-Дели стало меньше людей и животные выходят из-под контроля.

В столице Индии Нью-Дели обезьяна сломала банкомат, расположенный внутри здания. Об этом сообщает издание The Times of India.

Об инциденте сообщили в полицию, но на месте преступления никого не задержали.

Полицейские на видеозаписи увидели, что обезьяна повисла на банкомате и он открылся. Животное ушло, ничего не взяв из банкомата. Правоохранители не задержали обезьяну.

 

 
 

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Теги: животные, Обезьяны, курьезы, банкомат, Индия
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Источник: korrespondent.net

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