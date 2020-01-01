На видео попал взлом банкомата обезьяной
С введением карантина на улицах Нью-Дели стало меньше людей и животные выходят из-под контроля.
В столице Индии Нью-Дели обезьяна сломала банкомат, расположенный внутри здания. Об этом сообщает издание The Times of India.
Об инциденте сообщили в полицию, но на месте преступления никого не задержали.
Полицейские на видеозаписи увидели, что обезьяна повисла на банкомате и он открылся. Животное ушло, ничего не взяв из банкомата. Правоохранители не задержали обезьяну.
Ранее сообщалось, что обезьяна на мотоцикле пыталась украсть ребенка.
Также Корреспондент писал, что сотни голодных обезьян устроили драку в Таиланде.
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