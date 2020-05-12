Какие праздники 12 мая 2020: приметы, неожиданные факты, именинники
Сегодняшний вторник, 12 мая, - это 132-й день года (133-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 233 дня.
Какие праздники 12 мая
- Международный день медицинской сестры. Проводится под эгидой Международного Совета медсестер. Впервые отмечаться этот международный день стал с 1965 года.
- День осведомленности о синдроме хронической усталости
- День экологического образования. Основная цель - привлечь внимание жителей планеты к существующим проблемам защиты окружающей среды. Праздник был учрежден в 1991 году. В 1972 году о глобальной экологической катастрофе заговорили на международном уровне. Проблеме было посвящено отдельное заседание ООН в Стокгольме, где был принят важный для всей планеты документ – Декларация о защите окружающей среды.
- День ежиного сопения
- День осведомленности о фибромиалгии. Фибромиалгия - заболевание, диффузная симметричная мышечно-скелетная боль, носящая хронический характер.
- Фестиваль котов в Бельгии. Каттенстут - праздничный парад в бельгийском городе Ипр, проводимый в честь кошек. Проводится с 1955 года. Мероприятие является данью памяти средневековой ипрской традиции выбрасывания живых кошек с колокольни Палаты суконщиков Ипра на расположенную под ней городскую площадь.
- День ореховой помадки в США
- День отца в Румынии
- День железнодорожника Сербии
- День армии Республики Сербская
- День лимерика в США
- День одометра в США. Одометр, в просторечии счетчик - прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь. Первый одометр был изобретен Героном Александрийским.
- День финского самосознания (День Снелльмана). В этот день над Финляндией ежегодно поднимается государственный флаг, и в стране это официальный выходной. Йохан Вильгельм Снелльман (12 мая 1806 - 4 июля 1881) - государственный деятель, философ и журналист Финляндии.
- День Шашмакома в Таджикистане. Шашмаком - разновидность вокально-инструментальной музыки, зародившаяся в Центральной Азии и получившая развитие на территории современных Таджикистана и Узбекистана. Входит в список нематериального культурного наследия человечества.
- День защиты детей в Великобритании
Что произошло 12 мая
- 996 - в Киеве освящен первый на Руси каменный храм - Десятинная церковь.
- 1311 - Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.
- 1364 - в Кракове создан Ягеллонский университет.
- 1664 - премьера комедии Мольера Тартюф в Версале.
- 1830 - провозглашено образование республики Эквадор.
- 1935 - в американском городке Акрон, штат Огайо, основан первый клуб анонимных алкоголиков.
- 1949 - СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.
- 1961 - Михаил Ботвинник в матч-реванше победил Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.
- 1963 - начал свое плавание Кэнъити Хориэ, который в одиночку пересек Тихий океан в северных широтах за 93 дня.
- 1975 - на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука Они сражались за Родину по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко.
- 1980 - на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» с Георгием Жженовым, Леонидом Филатовым, Анатолием Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. Режиссер Александр Митта.
Кто родился 12 мая
- 1820 - Флоренс Найтингейл, английская медсестра, организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны (1853—1856).
- 1907 - Кэтрин Хепберн, американская киноактриса, обладательница четырех Оскаров.
- 1981 - Рами Малек, американский актер египетского происхождения.
Православный праздник
Сегодня по церковному календарю - День памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
В III веке город Кизик в Малой Азии был полностью языческим, и во всем городе нашлось только девять человек, отважившихся в открытую проповедовать христианство. За это их арестовали и казнили, но распространение христианства продолжилось, и уже через сто лет останки мучеников, захороненные за чертой города, перенесли в храм.
Народный праздник 12 мая
В народе День памяти девяти святых мучеников Кизических называли Девять целителей. Сегодня молились святым из Кизика, просили избавить и уберечь от физических недугов, обращались к знахарям, собирали лекарственные травы и готовили целебные настои.
Приметы
- Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то здоровья прибавится на целый год.
- Утверждать, что ты абсолютно здоров, сегодня - значит, накликать на себя хвори.
- О погоде на лето судили по количеству майских жуков. Если жуков много - лето будет жарким, если ни одного не видать - холодным и дождливым.
Именины
Сегодня именинники: Артем, Василий, Доминик, Иван, Панкратий, Федот, Филимон.
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