Какие праздники 12 мая 2020: приметы, неожиданные факты, именинники

Какие международные, государственные, православные и народные праздники отмечают 12 мая 2020 года .

Сегодняшний вторник, 12 мая, - это 132-й день года (133-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 233 дня.

Какие праздники 12 мая

Международный день медицинской сестры. Проводится под эгидой Международного Совета медсестер. Впервые отмечаться этот международный день стал с 1965 года.

День осведомленности о синдроме хронической усталости

День экологического образования. Основная цель - привлечь внимание жителей планеты к существующим проблемам защиты окружающей среды. Праздник был учрежден в 1991 году. В 1972 году о глобальной экологической катастрофе заговорили на международном уровне. Проблеме было посвящено отдельное заседание ООН в Стокгольме, где был принят важный для всей планеты документ – Декларация о защите окружающей среды.

День ежиного сопения

День ежиного сопения. Twitter

День осведомленности о фибромиалгии. Фибромиалгия - заболевание, диффузная симметричная мышечно-скелетная боль, носящая хронический характер.

Фестиваль котов в Бельгии. Каттенстут - праздничный парад в бельгийском городе Ипр, проводимый в честь кошек. Проводится с 1955 года. Мероприятие является данью памяти средневековой ипрской традиции выбрасывания живых кошек с колокольни Палаты суконщиков Ипра на расположенную под ней городскую площадь.

День ореховой помадки в США

День ореховой помадки. chippfest.blogspot.com

День отца в Румынии

День железнодорожника Сербии

День армии Республики Сербская

День лимерика в США

День одометра в США. Одометр, в просторечии счетчик - прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь. Первый одометр был изобретен Героном Александрийским.

День финского самосознания (День Снелльмана). В этот день над Финляндией ежегодно поднимается государственный флаг, и в стране это официальный выходной. Йохан Вильгельм Снелльман (12 мая 1806 - 4 июля 1881) - государственный деятель, философ и журналист Финляндии.

День Шашмакома в Таджикистане. Шашмаком - разновидность вокально-инструментальной музыки, зародившаяся в Центральной Азии и получившая развитие на территории современных Таджикистана и Узбекистана. Входит в список нематериального культурного наследия человечества.

День защиты детей в Великобритании

Что произошло 12 мая

996 - в Киеве освящен первый на Руси каменный храм - Десятинная церковь.

1311 - Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

1364 - в Кракове создан Ягеллонский университет.

1664 - премьера комедии Мольера Тартюф в Версале.

1830 - провозглашено образование республики Эквадор.

1935 - в американском городке Акрон, штат Огайо, основан первый клуб анонимных алкоголиков.

1949 - СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

1961 - Михаил Ботвинник в матч-реванше победил Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.

1963 - начал свое плавание Кэнъити Хориэ, который в одиночку пересек Тихий океан в северных широтах за 93 дня.

1975 - на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука Они сражались за Родину по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко.

Юрий Никулин. Кадр из фильма Они сражались за Родину. YouTube

1980 - на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» с Георгием Жженовым, Леонидом Филатовым, Анатолием Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. Режиссер Александр Митта.

Кто родился 12 мая

1820 - Флоренс Найтингейл, английская медсестра, организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны (1853—1856).

1907 - Кэтрин Хепберн, американская киноактриса, обладательница четырех Оскаров.

1981 - Рами Малек, американский актер египетского происхождения.

Рами Малек в роли Фредди Меркьюри. Twitter

Православный праздник

Сегодня по церковному календарю - День памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

В III веке город Кизик в Малой Азии был полностью языческим, и во всем городе нашлось только девять человек, отважившихся в открытую проповедовать христианство. За это их арестовали и казнили, но распространение христианства продолжилось, и уже через сто лет останки мучеников, захороненные за чертой города, перенесли в храм.

Народный праздник 12 мая

В народе День памяти девяти святых мучеников Кизических называли Девять целителей. Сегодня молились святым из Кизика, просили избавить и уберечь от физических недугов, обращались к знахарям, собирали лекарственные травы и готовили целебные настои.

Приметы

Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то здоровья прибавится на целый год.

Утверждать, что ты абсолютно здоров, сегодня - значит, накликать на себя хвори.

О погоде на лето судили по количеству майских жуков. Если жуков много - лето будет жарким, если ни одного не видать - холодным и дождливым.

Именины

Сегодня именинники: Артем, Василий, Доминик, Иван, Панкратий, Федот, Филимон.

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