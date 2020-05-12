Илон Маск живет в кредит

Знаменитый предприниматель оказывается не имеет наличности, погряз в долгах и берет кредиты у банков под залог акций своих компаний.

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, несмотря на свое состояние в 39 миллиардов долларов, не имеет наличных средств и накопил огромное количество кредитов, которые он берет у банков под залог акций своих компаний, пишет Wall Street Journal.

Издание также утверждает, что 48-летний Маск фактически погряз в долгах. По данным WSJ, в прошлом году эксцентричный миллиардер заложил почти половину всех своих акций Tesla. В общей сложности ему принадлежат 20 процентов всех акций этой компании общей стоимостью в 29 миллиардов долларов.

Всего же кредитов у Маска накопилось около 500 миллионов долларов.

Журналисты издания также рассказали, когда Илон Маск был "гол, как сокол". Так, бизнесмен остался без наличных средств и вынужден был занимать у знакомых после развода с первой супругой.

Ранее мы писали, что Илон Маск показал новорожденного малыша.

Также сообщалось, что Илон Маск готов чипировать человека в течение года. Специальный имплант даст многим людям шанс на полноценную жизнь.



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