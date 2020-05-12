В Кабуле боевики напали на больницу - СМИ

Медучреждение поддерживали Врачи без границ. В результате нападения погибли пять человек, пишут СМИ.

В Кабуле, Афганистан, пять гражданских погибли, еще четверо были ранены, при нападении боевиков на больницу. Об этом сообщает телеканал TOLO News во вторник, 12 мая.

Телеканал 1TV передает, что террорист-смертник взорвал бомбу у входа в больницу, а затем в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание.

Медучреждение поддерживается международной гуманитарной организацией Врачи без границ (MSF). Отмечается, что спецподразделение полиции уже прибыло на место.

В свою очередь "Талибан" отрицает свою причастность к атаке, передает канал.

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Напомним, что ранее в Афганистане отпустили сотни пленных талибов. Всего в рамках соглашения власти Афганистана намерены освободить около полторы тысячи талибов.

Также сообщалось, что в Афганистане 18 военных погибли при взрыве на блокпосту. Взрыв произошел накануне в провинции Гильменд. Заминированный автомобиль взорвался возле КПП афганской национальной армии.

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