Власти Испании ужесточили условия въезда

Прибывающие в Испанию из-за рубежа будут проходить обязательный карантин на протяжении 14 дней.

Выходить на улицу после приезда можно будет только в крайних случаях

Граждане из других стран после въезда в Испанию должны оставаться дома или в гостинице две недели. Об этом во вторник, 12 мая, сообщило местное издание El Pais со ссылкой на опубликованный приказ министерства здравоохранения Испании.

Выходить можно только в маске для покупки еды, лекарств или в форс-мажорных ситуациях. Решение начинает действовать с 15 мая до завершения чрезвычайного положения, которое уже четыре раза продлевалось с середины марта.

Кроме того, министерство внутренних дел возобновило контроль на внутренних воздушных и морских границах и только жителям Испании и приграничных районов соседних стран, а также дипломатам, будет разрешен въезд.

Как сообщалось ранее, количество жертв коронавируса в Испании сокращается несколько дней подряд. Страна постепенно начинала отменять введенные карантинные ограничения.

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