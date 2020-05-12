Чехия решила отменить масочный режим
Также смягчают ограничения другие европейские страны.
Так, в Греции накануне открылись большинство магазинов и частично возобновили учебу в школах. Вышли на работу около двух третей работников государственного сектора. Также позволили путешествия на острова - для тех, кто там работает.
А в Швейцарии 11 мая началась уже вторая фаза ослабления карантинных мер: возобновили работу небольшие магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки.
Общественный транспорт вернется к стандартному расписанию с рекомендацией, чтобы люди носили маски в час пик.
Кроме того, возобновились занятия в начальных и низших классах средней школы, разрешены спортивные занятия.
Также будут ослаблены ограничения въезда в Швейцарию.
Третья фаза смягчения ограничений начнется 8 июня.
Напомним, в Украине также начали смягчать ограничения с 11 мая: разрешено гулять в парках и на детских площадках. Возобновляют работу ряд видов деятельности.
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