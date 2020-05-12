Чехия решила отменить масочный режим

С 25 мая в Чехии начнется вторая фаза смягчения карантинных ограничений - начнут работу рестораны и зоопарки.

В Чехии и других странах Европы начали ослаблять карантин

Власти Чехии решили с 25 мая отменить обязательный масочный режим на улице. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, сообщает Expats во вторник, 12 мая.

"Мы приняли решение о 25 мая после консультаций с эпидемиологами. Посмотрим, какое влияние это окажет", - сказал Войтех.

При этом маски по-прежнему будут носить в магазинах и общественном транспорте.

Масочный режим также сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе. При этом гражданам необходимо соблюдать дистанцию 2 метра.

Кроме этого, с 25 мая смогут начать работу рестораны, зоопарки и некоторые памятники архитектуры.

Также смягчают ограничения другие европейские страны. Так, в Греции накануне открылись большинство магазинов и частично возобновили учебу в школах. Вышли на работу около двух третей работников государственного сектора. Также позволили путешествия на острова - для тех, кто там работает. А в Швейцарии 11 мая началась уже вторая фаза ослабления карантинных мер: возобновили работу небольшие магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки. Общественный транспорт вернется к стандартному расписанию с рекомендацией, чтобы люди носили маски в час пик. Кроме того, возобновились занятия в начальных и низших классах средней школы, разрешены спортивные занятия. Также будут ослаблены ограничения въезда в Швейцарию. Третья фаза смягчения ограничений начнется 8 июня. Напомним, в Украине также начали смягчать ограничения с 11 мая: разрешено гулять в парках и на детских площадках. Возобновляют работу ряд видов деятельности.

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