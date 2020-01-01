На похоронах в Афганистане произошел взрыв: десятки погибших

Смертник устроил взрыв во время похоронной процессии, 24 человека погибли и около 60 были ранены.

На похоронах главы полиции одного из округов в афганской провинции Нангархар произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил афганский телеканал Tolo News.

Представитель администрации провинции Аталла Хогьяни отметил, что еще более 50 человек, участвовавших в похоронах офицера полиции, который умер минувшей ночью от сердечного приступа, получили ранения. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь.

Представитель губернатора отметил, что число жертв может вырасти, так как большинство пострадавших находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама, который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.

Как сообщили в местной полиции, взрыв был организован смертником, который находился среди участников похоронной процессии: он подорвал закрепленное на нем взрывное устройство.

До сих пор ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

Сегодня также сообщалось, что в Кабуле боевики напали на больницу, в результате нападения погибли пять человек.

Также сообщалось, что в Афганистане 18 военных погибли при взрыве на блокпосту. Взрыв произошел накануне в провинции Гильменд. Заминированный автомобиль взорвался возле КПП афганской национальной армии.

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