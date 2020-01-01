Лукашенко посоветовал белорусам устраиваться на "нелюбимую" работу

По словам лидера Беларуси, в стране достаточно рабочих мест.

Президент Беларуси Александра Лукашенко заявил, что в стране достаточно вакансий, а потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом люди могут устроиться на “неприемлемую“ и “нелюбимую“ работу. Также у Лукашенко обсудили проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

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“Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке... Это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им“, - заявил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, в стране был выбран такой метод борьбы с распространением коронавируса, чтобы при сохранении жизни и здоровья людей продолжать и экономическую деятельность в государстве.

Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя, - отметил Лукашенко.

Отметим, что в проекте указа речь идет о поддержке таких категорий, как многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Обсуждалось принятие дополнительных мер их поддержки в части пенсионного обеспечения, социальной защиты и медицинской помощи.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси назначили дату президентских выборов, несмотря на COVID-19. Депутаты приняли решение о проведении президентских выборов в стране 9 августа 2020 года.

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