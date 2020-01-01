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Восточную Европу засыпало снегом

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После недолгого потепления температура воздуха резко упала, во многих странах прошли снегопады.
Снегопады в Европе
Снегопады в Европе
facebook.com/mammatocumulus

Снегопады прошли сегодня в восточной части Европы. Об этом сообщают в соцсетях.

Так, снегопады прошли в Латвии, Литве, Польше и Беларуси. В частности, в Вильнюсе температура упала до -1 градуса, снег запорошил цветочные клумбы.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил в Facebook, что высота выпавшего снега в некоторых городах Европы достигла 4-10 сантиметров.

 

Cмотрите фотогалерею: Восточную Европу засыпало снегом

 

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпало полметра снега.
 
Также Корреспондент писал, что во Львове в мае дождь превратился в снегопад.
 

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Теги: Европа, снегопады, видео, фото, снег, фоторепортаж, непогода
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Источник: korrespondent.net

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