После недолгого потепления температура воздуха резко упала, во многих странах прошли снегопады.

Снегопады прошли сегодня в восточной части Европы. Об этом сообщают в соцсетях.

Так, снегопады прошли в Латвии, Литве, Польше и Беларуси. В частности, в Вильнюсе температура упала до -1 градуса, снег запорошил цветочные клумбы.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил в Facebook, что высота выпавшего снега в некоторых городах Европы достигла 4-10 сантиметров.

Cмотрите фотогалерею: Восточную Европу засыпало снегом

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