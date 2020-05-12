Самая старая женщина Испании победила коронавирус
Мария Браниас родилась в 1907 году, она пережила эпидемию "испанского гриппа" и Гражданскую войну.
В Испании самая пожилая женщина страны, 113-летняя Мария Браниас, вылечилась от коронавируса, о чем сообщили ее родственники в Twitter.
Женщина последние двадцать лет живет в доме престарелых в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония). Обнаружли коронавирус у нее в апреле, а в начале мая врачи подтвердили, что она выздоровела.
Во время болезни Маррия находился в изоляции в своей комнате, постоянно общалась по телефону с родственниками.
В этом же доме престарелых от COVID скончались несколько постояльцев.
С 2019 года Браниас считается самой пожилой жительницей Испании. Она родилась в 1907 году в семье испанских эмигрантов в американском Сан-Франсиско. Через некоторое время семья вернулась в Испанию. В 1931 году она вышла замуж за врача, у нее трое детей, одиннадцать внуков и 13 правнуков. За свою жизнь Мария пережила эпидемию "испанского гриппа" в 1918 году и Гражданскую войну (1936-1939).
Напомним, в Италии 104-летняя женщина стала самым пожилым человеком, вылечившимся от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Иране 103-летняя женщина вылечилась от коронавируса.
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