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Смерть супругов-украинцев на Бали остается загадкой

Комментариев: 1
Причину смерти не могут установить уже две недели.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Причину смерти украинской супружеской пары, которую в конце апреля обнаружили мертвой в районе Кедонганан Бадунг на Бали, до сих пор не удалось установить. На данный момент полиция Индонезии ожидает результатов экспертиз, а посольство и родственники занимаются вопросом возвращения тел умерших на родину. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает “Интерфакс-Украина“. 

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“По информации следователя, осуществляющего производство по делу, полицейский участок района Кута (г. Денпасар) в ближайшее время ожидает получить результаты экспертизы вещественных доказательств (напитки, еда и т.д.), собранных в гостиничном номере, где проживали украинцы. Правоохранительными органами Индонезии сейчас проводится предварительный токсикологический анализ крови умерших на предмет наличия в нем ядовитых веществ“, - заявил Погорельцев.

Отмечается, что, если не удастся установить причину смерти по результатам анализов, будет проведена аутопсия тел.

Напомним, ранее на Бали нашли мертвыми супругов из Украины. Подозревают COVID-19. Их тела обрабатывали спецсредствами. 

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Теги: Бали, Украины, Супруги, Смерть, Причина, Загадка
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Комментариев (1)
Maezztro    12.05.2020, 16:29
Оценка:  -22
Maezztro
Отправьте эти трупы в эксклюзивный МОРГ под открытым небом(!)на черновцы.Там обязательно разберутся во всём.
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