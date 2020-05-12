У пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова подтвердился COVID-19

Пескова госпитализировали.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков инфицирован коронавирусом. На данный момент его госпитализировали.

Об этом сам Песков рассказал в комментарии Интерфаксу.

Заболел, лечусь, - лаконично прокомментировал Песков.

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Также пресс-секретарь Путина подтвердил, что на данный момент находится в клинике под наблюдением врачей.

Напомним, Лукашенко посоветовал белорусам устраиваться на "нелюбимую" работу. По словам лидера Беларуси, в стране достаточно рабочих мест.

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