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У пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова подтвердился COVID-19

Комментариев: 6
Пескова госпитализировали.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков инфицирован коронавирусом. На данный момент его госпитализировали.

Об этом сам Песков рассказал в комментарии Интерфаксу.

Заболел, лечусь, - лаконично прокомментировал Песков.

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Также пресс-секретарь Путина подтвердил, что на данный момент находится в клинике под наблюдением врачей.

Напомним, Лукашенко посоветовал белорусам устраиваться на "нелюбимую" работу. По словам лидера Беларуси, в стране достаточно рабочих мест.

 

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Теги: Песков, Путин, коронавирус
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Комментариев (6)
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СливнойБачок    12.05.2020, 16:42
Оценка:  +1
СливнойБачок
Никакого вируса нет - сказал Песков. Никакого Пескова нет, ответил вирус
СливнойБачок    12.05.2020, 16:40
Оценка:  -2
СливнойБачок
Неужели непонятно, общественность готовят молится за отца нации.
Мишустин, Песков, Путин - безобразная калька с Британии. Джонсон провалил меры по пандемии, рейтинг болтался между ног, заболел - рейтинг повязал на шее (взлетел, короче). Тут стечение обстоятельств, но Кремлю понравилось!
СливнойБачок    12.05.2020, 16:39
Оценка:  0
СливнойБачок
Да и ХУ с Им. Этого балабола не жаль,вместе с его шефом.
День смерти писькова приравнять к гос.празднику и назначить недельные выходные.
Ну давай, усач, не подведи! С астмой больше вероятность летального исхода!
Надеюсь, его будет малышева лечить,Огурцом не срывая с грядки!
Maezztro    12.05.2020, 16:22
Оценка:  -26
Maezztro
В России достаточно успешно научились лечить коронавирус.Через месяц он будет как новенький,на радость всем нашим профессиональным патриотам.
navigator2    12.05.2020, 16:17
Оценка:  +3
navigator2
нефіг було у Ху...йла в рот брать
Глод    12.05.2020, 16:37
Оценка:  0
Глод
Хіба коронавірус передається статтевим шляхом?
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