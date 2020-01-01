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Пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом

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Дмитрий Песков сообщил во вторник, что проходит лечение от коронавирусной инфекции. Когда подтвердился диагноз, он не сказал.
У Пескова выявили коронавирус
У Пескова выявили коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Да, я заболел. Лечусь", - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус.

По данным СМИ, последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у президента Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости. При этом не уточняется, контактировал ли представитель Кремля с президентом.

По словам Пескова, он очно контактировал с Путиным больше месяца назад.  

Напомним, 30 апреля стало известно, что коронавирус обнаружили у российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Стоит отметить, что Россия вышла на второе место по заболеванию в мире. Она обошла в списке Испанию, которая перестала включать в статистику тестирование на антитела.

 

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Теги: Россия, пандемия, Дмитрий Песков, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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