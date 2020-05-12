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Лукашенко о борьбе с COVID-19: Другие страны используют метод Беларуси

Комментариев: 1
Тот метод, который использует Беларусь уже третий месяц, приносит свой результат, считает Александр Лукашенко.

Страны Запада и Россия воспользовались в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 тем же методом, который взяла на вооружение Беларусь. Об этом сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси во вторник, 12 мая.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это – миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца", – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что кроме европейских стран, методом Беларуси воспользовалась и Россия.

"Посмотрите на восток – дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия", – добавил президент Беларуси.

Напомним, в Беларуси не вводили карантин из-за коронавируса, а 9 мая там даже провели военный парад. При этом Беларусь – среди лидеров в Европе по распространению COVID-19. По количеству инфицированных коронавирусом на один миллион населения Беларусь опережает соседние страны.

По последним данным, в Беларуси коронавирусом заразились почти 24 тысячи человек. Из них 135 умерли и 6531 выздоровели.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, эпидемия, карантин, Александр Лукашенко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Галанта    12.05.2020, 17:00
Оценка:  0
Галанта
Очень странные дела. В Беларуси при 23000 зараженных всего 135 умерших? И это когда в той же Швеции при 27000 около 5000 умерших. Все-таки Лукаш где-то прибрехал.
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