Число жертв COVID в Британии перевалило за 40 тысяч

Недавно Британия обогнала Италию по числу зараженных. С начала пандемии COVID заболели 223 тыс. человек.

В Британии число жертв коронавируса достигло 40 тыс. человек, пишет The Times.

Согласно последним данным, с начала эпидемии до 1 мая в Англии и Уэльсе умерли 35 044 человек. Если добавить данные из Шотландии и Северной Ирландии, а также летальность в больницах Англии со 2 по 10 мая, то общее число жертв коронавируса в Великобритании составит 40 033 человека.

При этом отмечается, что реальное число смертей может быть значительно больше.

По информации издания, в Британии насчитывается по меньшей мере 61 тыс. смертей, прямо или косвенно вызванных коронавирусом.

Накануне Соединенное Королевство обогнало Италию по числу зараженных. С начала пандемии COVID заболели 223 тыс. британцев. С 5 мая число новых случаев снижается.

Карантин ослаблять планируют в Британии с 13 мая. Ожидается, что с завтрашнего дня британцы смогут пойти на работу. До этого разрешалось работать только из дома. На следующих этапах ослабления карантина британское правительство планирует разрешить работу части развлекательной индустрии и других общественных мест, но это произойдет не раньше июля.

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