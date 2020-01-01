В РФ у политзаключенного из Украины подозрение на COVID – омбудсмен

Украинский гражданин, два года находящийся в российской тюрьме, имеет симптомы коронавируса.

В сидящего в российской тюрьме украинского политзаключенного Сергея Бугайчука есть симптомы, указывающие на возможное заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в Фейсбук сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, у Бугайчука появился сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах. Это первое подозрение на COVID-19 среди украинских политзаключенных.

Отмеченные симптомы возникли после того, как украинца этапировали из следственного изолятора в Брянске в Москву.

По прибытию в московской тюрьме его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, - пишет Денисова.

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Омбудсмен уточнила, что политзаключенного до сих пор не обеспечили надлежащей медицинской помощью, ему не сделали ни одного анализа. Кроме того, не обеспечили и средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

Безотлагательно обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры с целью надлежащего медико-санитарного обеспечения Сергея Бугайчука, - добавила Денисова.

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Она также просит международное сообщество продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее выполнять нормы международного права и не нарушать права украинцев, а также способствовать скорейшему освобождению пленников Кремля.

Для справки. Сергей Бугайчук – проводник поезда родом из Ковеля. В июле 2018 года был арестован в РФ и позже осужден по обвинению в переправке оружия в Россию. Всё обвинение строилось на показаниях двух лиц, одного из которых не было названо в ходе судебного разбирательства.

Напомним, ранее Денисова заявляла, что РФ держит украинских политзаключенных в нечеловеческих условиях. На украинских граждан оказывают психологическое давление, не предоставляют медицинскую помощь, держат в антисанитарных условиях.

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