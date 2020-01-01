Лавров: РФ получает от США помощь по коронавирусу

Россия получает помощь зарубежных партнеров, в том числе от ЕС и США, в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил во вторник, 12 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС .

"Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать от членов Евросоюза. От США уже принимаем поддержку и помощь", - отметил дипломат по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеоконференции.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в борьбе с коронавирусом.

Обе страны являются мировыми лидерами по заболеваемости COVID-19.