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Лавров: РФ получает от США помощь по коронавирусу

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На прошлой неделе Трамп предложил помощь Путину в борьбе с коронавирусом. Лавров подтвердил ее получение.
Лавров не стал уточнять, какую помощь РФ получает от ЕС и США
Лавров не стал уточнять, какую помощь РФ получает от ЕС и США

Россия получает помощь зарубежных партнеров, в том числе от ЕС и США, в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил во вторник, 12 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

"Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать от членов Евросоюза. От США уже принимаем поддержку и помощь", - отметил дипломат по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеоконференции.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в борьбе с коронавирусом.

Обе страны являются мировыми лидерами по заболеваемости COVID-19.

 

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Теги: Россия, США, Лавров, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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