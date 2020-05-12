В Италии досрочно откроют бары, рестораны и парикмахерские

Правительство Италии приняло такое решение в результате давления со стороны региональных лидеров.

Работы по дезинфекции в одном из кафе Рима

Власти Италии приняли решение открыть с 18 мая по все стране бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты в рамках постепенного ослабления карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ANSA во вторник, 12 мая.

Региональным властям предоставили полномочия снять ограничения для этого бизнеса, который планировалось запустить только с 1 июня.

Розничные торговцы, музеи и библиотеки также смогут возобновить работу с 18 мая.

Указано, что правительство Италии приняло такое решение в понедельник вечером, после давления со стороны региональных лидеров, которым было разрешено предложить собственный план восстановления экономики.

При этом в правительстве отметили, что оставляют за собой право вмешаться в ситуацию и снова ограничить работу учреждений в случае нового роста количества заражений.

Накануне в Италии зафиксирован рекордно низкий прирост числа новых заражений коронавирусом COVID-19 – за сутки выявлено 744 случая. Общее число заражений в Италии достигло почти 220 тысяч. Число погибших достигло 30 739 человек. За сутки умерли еще 179 человек.

Напомним, с 14 апреля правительство Италии немного ослабило ограничительне меры. Тогда в стране открылись книжные магазины, магазины канцтоваров и одежды для детей.

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