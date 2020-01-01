Пассажиров в аэропортах Турции с начала лета будут тестировать на COVID-19

В первую очередь правило коснется пассажиров, прибывающих в аэропорты основных туристических регионов, заявили в правительстве.

Всех пассажиров в аэропортах Турции с 1 июня будут проверять на коронавирус Генконсульство Украины в Стамбуле

Всех иностранцев и граждан Турции обяжут сдавать тесты на коронавирус в турецких аэропортах. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой, сообщает Airport Haber во вторник, 12 мая.

"В первую очередь, правило (касательно тестирования - ИФ) коснется аэропортов основных туристических провинций, включая Анталью, поскольку страна готовится к постепенному возобновлению туризма. Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - сказал Эрсой.

Тестировать на коронавирус будут до прохождения паспортного контроля. Взятие анализов займет не более 2-3 минут, чтобы избежать скопления пассажиров, а результаты будут известны через 5-6 часов. Если у туриста будет выявлен коронавирус, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.

При этом в отелях страны сохранится шведский стол, хотя правила его сервировки изменятся из-за коронавируса: туристы не смогут сами класть еду на тарелки, это будет делать персонал в перчатках и масках. Кроме того, блюда будут стоять за стеклянными витринами.

"Не стоит тешить себя большими ожиданиями в этом году, я думаю, что, если откроется 50-60% гостиниц страны, чтобы принять туристов, это будет уже хорошо", - отметил министр в интервью газете Haberturk.

Напомним, что Турция вводит новые меры безопасности для туристов из-за коронавируса. В стране запустили программу "Сертификация здорового туризма", выдача сертификатов начнется с июня.

Также сообщалось, что Турция преодолела пик коронавируса. В стране самый низкий показатель летальности от COVID по всей Европе. 6% от зараженных - медики.

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