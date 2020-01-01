“Муж принес COVID с работы”: Жена Пескова также заразилась коронавирусом

Татьяна Навка находится в больнице с мужем Дмитрием Песковым.

Известная фигуристка и супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка также заразилась коронавирусом.

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Об этом пишет Телеграм-канал Daily Storm.

Навка отметила, что заразилась от мужа, и сейчас супруги лечатся под наблюдением врачей. По словам фигуристки, у нее болезнь проходит в легкой форме. Она также добавила, что пока с ними “все в порядке”.

Судя по комментарию, о своем диагнозе Навка узнала не сегодня, а несколько дней назад.

Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Мы в больнице: чтобы не подвергать (риску заражения, - ред.) всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы, - сказала Навка.

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Напомним, у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова подтвердился COVID-19. На данный момент его госпитализировали.

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