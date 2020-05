В Индонезии случился пожар на танкере: есть погибшие

В результате пожара по меньше мере семь членов экипажа погибли, еще 22 пострадали. Пока удалось идентифицировать только одного погибшего.

На нефтеналивном танкере Jag Leela в провинции Северная Суматра, Индонезия, случился пожар. Об этом сообщает газета Jakarta Post во вторник, 12 мая.

Инцидент произошел в понедельник утром в порту Белаван в индонезийском городе Медан. Во вторник поисково-спасательная группа обнаружила тела в различных частях корабля, в том числе на палубе.

Член поисково-спасательной команды заявил, что только одного погибшего удалось идентифицировать, остальные тела сильно обгорели. Предположительно, жертвы оказались заперты внутри корабля во время пожара.

Всего погибли минимум семь членов экипажа, еще 22 - пострадали. При этом представитель полиции Северной Суматры Наингголан заявил, что число жертв может возрасти, так как поисковая операция еще продолжается. Причина пожара выясняется.

At least seven killed in Medan oil tanker fire #jakpost https://t.co/YYUKtGWwM1 — The Jakarta Post (@jakpost) May 12, 2020

Напомним, что ранее у побережья ОАЭ загорелся нефтяной танкер. Судно не было загружено нефтью. По предварительным данным, к пожару привела ошибка во время техобслуживания судна.

Также сообщалось, что в порту Махачкалы произошел пожар на танкере из Ирана. Очаг возгорания находится в каюте капитана. Судно пришвартовано на причале. Оно без груза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet