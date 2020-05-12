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В Индонезии случился пожар на танкере: есть погибшие

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В результате пожара по меньше мере семь членов экипажа погибли, еще 22 пострадали. Пока удалось идентифицировать только одного погибшего.
В Индонезии не менее семи человек погибли при пожаре на танкере
В Индонезии не менее семи человек погибли при пожаре на танкере
Reuters (архивное фото)

На нефтеналивном танкере Jag Leela в провинции Северная Суматра, Индонезия, случился пожар. Об этом сообщает газета Jakarta Post во вторник, 12 мая.

Инцидент произошел в понедельник утром в порту Белаван в индонезийском городе Медан. Во вторник поисково-спасательная группа обнаружила тела в различных частях корабля, в том числе на палубе.

Член поисково-спасательной команды заявил, что только одного погибшего удалось идентифицировать, остальные тела сильно обгорели. Предположительно, жертвы оказались заперты внутри корабля во время пожара.

Всего погибли минимум семь членов экипажа, еще 22 - пострадали. При этом представитель полиции Северной Суматры Наингголан заявил, что число жертв может возрасти, так как поисковая операция еще продолжается. Причина пожара выясняется.

Напомним, что ранее у побережья ОАЭ загорелся нефтяной танкер. Судно не было загружено нефтью. По предварительным данным, к пожару привела ошибка во время техобслуживания судна.

Также сообщалось, что в порту Махачкалы произошел пожар на танкере из Ирана. Очаг возгорания находится в каюте капитана. Судно пришвартовано на причале. Оно без груза.

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Теги: Индонезия, пожар, танкер, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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