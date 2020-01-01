В Австрию отправят еще два рейса с украинскими заробитчанами

Недавно в Австрию уже прибыл первый спецрейс с украинцами для сезонных работ. Тогда отправили более 200 человек.

Предприниматели Австрии 18 мая организуют еще два специальных авиарейса для украинских заробитчан, которые прибудут в Линц для сезонных работ, сообщил управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер, пишет Укрифнорм.

"Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают на заказ нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии", - заявил он.

На средину июня планируется еще один спецрейс с рабочими из Украины .

Ранее 8 мая в Линц (столица федеральной земли Верхняя Австрия) прибыл первый спецрейс из Киева, который привез 213 украинских сезонных рабочих. Этот рейс также был организован Ассоциацией производителей фруктов и овощей Верхней Австрии после того, как соответствующие договоренности были достигнуты между правительствами двух стран.

По словам Гамедингера, у одного из прибывших украинцев нашли COVID-19, а поэтому в настоящее время 19 рабочих находятся на карантине - "но не в одном месте, а маленькими группами у шести разных фермеров". Остальные 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.

Всего ассоциации нужно около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни и огурцов. Там также хотели бы, чтобы работники остались и на сбор яблок.

"Четыре-шесть месяцев в году - было бы супер", - заявил Гамедингер.

Из-за пандемии коронавируса Австрия запретила приземляться на своей территории для пассажирских самолетов из ряда стран.

В то же время в соответствующем указе Минздрава сделано исключение для специальных рейсов, перевозящих сезонных работников и сиделок за пожилыми людьми, большую потребность в которых сейчас испытывают в Австрии.

Напомним, в Кабмин поступают запросы на отправку украинских заробитчан от стран-партнеров по сезонным работам.