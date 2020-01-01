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В Австрию отправят еще два рейса с украинскими заробитчанами

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Недавно в Австрию уже прибыл первый спецрейс с украинцами для сезонных работ. Тогда отправили более 200 человек.
Австрия запланировала рейсы для заробитчан
Австрия запланировала рейсы для заробитчан
UBR.ua
 
 
Предприниматели Австрии 18 мая организуют еще два специальных авиарейса для украинских заробитчан, которые прибудут в Линц для сезонных работ, сообщил управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер, пишет Укрифнорм.
 
"Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают на заказ нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии", - заявил он.
 
На средину июня планируется еще один спецрейс с рабочими из Украины .
 
Ранее 8 мая в Линц (столица федеральной земли Верхняя Австрия) прибыл первый спецрейс из Киева, который привез 213 украинских сезонных рабочих. Этот рейс также был организован Ассоциацией производителей фруктов и овощей Верхней Австрии после того, как соответствующие договоренности были достигнуты между правительствами двух стран.
 
По словам Гамедингера, у одного из прибывших украинцев нашли COVID-19, а поэтому в настоящее время 19 рабочих находятся на карантине - "но не в одном месте, а маленькими группами у шести разных фермеров". Остальные 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.
 
Всего ассоциации нужно около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни и огурцов. Там также хотели бы, чтобы работники остались и на сбор яблок.
 
"Четыре-шесть месяцев в году - было бы супер", - заявил Гамедингер.
 
Из-за пандемии коронавируса Австрия запретила приземляться на своей территории для пассажирских самолетов из ряда стран. 
 
В то же время в соответствующем указе Минздрава сделано исключение для специальных рейсов, перевозящих сезонных работников и сиделок за пожилыми людьми, большую потребность в которых сейчас испытывают в Австрии.
 
Напомним, в Кабмин поступают запросы на отправку украинских заробитчан от стран-партнеров по сезонным работам. 
 
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Теги: работа, Австрия, заробитчане, сезонные работы
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Источник: korrespondent.net

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