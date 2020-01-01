Во Франции открыли школы после двух месяцев карантина

Теперь 1,5 млн учеников возвращаются на учебу, но с ограничениями - в классах должны придерживаться правил социальной дистанции и гигиены.

Во Франции сегодня открыли школы после двух месяцев карантина из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters во вторник, 12 мая.

При этом к учебе возвращают 1,5 млн учеников младших классов. В первый день им рассказывали о гигиене в условиях эпидемии коронавируса. В частности, детям рассказывали и необходимости мыть руки, не касаться лица и держаться на расстоянии друг от друга.

Напомним, что ранее Каннский кинофестиваль в 2020 году окончательно отменили. Провести Каннский фестиваль даже осенью будет крайне сложно, от идеи сделать мероприятие виртуальными организаторы отказались сразу.

Также сообщалось, что в Париже запретили алкоголь на берегах рек и каналов. В столичной префектуре считают, что только ответственное отношение к санитарным мерам позволит обезопасить жителей Парижа в дальнейшем.

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