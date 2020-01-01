Появился нанотест, определяющий COVID за полминуты
Разработанная тест-система может выявить не только COVID-19 на начальных стадиях, но и другие вирусы.
В Иране ученые разработали тест-систему с использованием наноматериалов, которая определяет коронавирус за полминуты, сообщило агентство Mehr.
Новинка была продемонстрирована во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.
Нанотест способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%.
Отмечается, что тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.
Пока что тест-система, произведенная компанией научных разработок в сфере нанотехнологий Кимиа, не прошла сертификацию.
Напомним, ранее ученые разработали сверхбыстрый тест на коронавирус, который можно провести в домашних условиях.
Еще Корреспондент писал, что ученые разработали “пятиминутный” тест на COVID-19.
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