Появился нанотест, определяющий COVID за полминуты

Разработанная тест-система может выявить не только COVID-19 на начальных стадиях, но и другие вирусы.

Нанотест пока не сертифицировали pixabay.com

В Иране ученые разработали тест-систему с использованием наноматериалов, которая определяет коронавирус за полминуты, сообщило агентство Mehr

Новинка была продемонстрирована во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.

Нанотест способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%.

Отмечается, что тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.

Пока что тест-система, произведенная компанией научных разработок в сфере нанотехнологий Кимиа, не прошла сертификацию.