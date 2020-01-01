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Появился нанотест, определяющий COVID за полминуты

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Разработанная тест-система может выявить не только COVID-19 на начальных стадиях, но и другие вирусы.
Нанотест пока не сертифицировали
Нанотест пока не сертифицировали
pixabay.com
 
В Иране ученые разработали тест-систему с использованием наноматериалов, которая определяет коронавирус за полминуты, сообщило агентство Mehr.
 
Новинка была продемонстрирована во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.
 
Нанотест способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%.
 
Отмечается, что тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.
 
Пока что тест-система, произведенная компанией научных разработок в сфере нанотехнологий Кимиа, не прошла сертификацию.
 
Напомним, ранее ученые разработали сверхбыстрый тест на коронавирус, который можно провести в домашних условиях.
 
Еще Корреспондент писал, что ученые разработали “пятиминутный” тест на COVID-19.
 
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Теги: Иран, ученые, тесты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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