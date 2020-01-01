У побережья Нидерландов погибли пять серферов

Серферы отправились на тренировку вечером и могли не справиться с сочетанием тяжелых погодных условий.

В Нидерландах возле Гааги пять опытных серферов утонули в море во время тренировки в штормовую погоду близ Гааги. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 12 мая.

Отмечается, что серферы прыгнули в море поздно вечером в понедельник и, вероятно, не смогла справиться с сочетанием тяжелых погодных условий, северного ветра и волн, накрывших побережье. Дополнительной проблемой был чрезмерно толстый слой пены, который дрейфовал по водам Северного моря рядом с пляжами.

Четыре тела погибших уже найдены. Также береговая охрана Нидерландов заявила, что пятое тело было замечено плавающим в воде за пределами досягаемости.

Мэр Гааги Йохан Ремкес заявил, что пока еще слишком рано точно говорить о причинах трагедии, потому что у серферов было достаточно опыта, чтобы оценить опасность погодных условий. Возраст жертв от 22 до 38 лет, и они жили неподалеку.

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