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У побережья Нидерландов погибли пять серферов

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Серферы отправились на тренировку вечером и могли не справиться с сочетанием тяжелых погодных условий.
Мужчина пришел почтить память погибших серферов в Нидерландах
Мужчина пришел почтить память погибших серферов в Нидерландах

В Нидерландах возле Гааги пять опытных серферов утонули в море во время тренировки в штормовую погоду близ Гааги. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 12 мая.

Отмечается, что серферы прыгнули в море поздно вечером в понедельник и, вероятно, не смогла справиться с сочетанием тяжелых погодных условий, северного ветра и волн, накрывших побережье. Дополнительной проблемой был чрезмерно толстый слой пены, который дрейфовал по водам Северного моря рядом с пляжами.

Четыре тела погибших уже найдены. Также береговая охрана Нидерландов заявила, что пятое тело было замечено плавающим в воде за пределами досягаемости.

Мэр Гааги Йохан Ремкес заявил, что пока еще слишком рано точно говорить о причинах трагедии, потому что у серферов было достаточно опыта, чтобы оценить опасность погодных условий. Возраст жертв от 22 до 38 лет, и они жили неподалеку.

Ранее стало известно, что с начала мая на водоемах Украины уже погиб 21 человек. Украинцы начали посещать водоемы, не соблюдая карантинных рекомендаций, констатируют в ГСЧС.

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Теги: море, шторм, Нидерланды, серфинг, виндсерфинг, погибли, утопился, погибшие, утопленник, Гаага
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Источник: korrespondent.net

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