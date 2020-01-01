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Президент Афганистана приказал силовикам атаковать "Талибан"

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Талибы игнорируют призывы афганских властей к сокращению масштабов насилия и прекращению огня, отметил Ашраф Гани.
Афганские военные будут атаковать талибов
Афганские военные будут атаковать талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против боевиков радикального движения "Талибан". Об этом он сказал во вторник, 12 мая, в обращении к нации, сообщает телеканал Tolo News.

Глава государства приказал "силам страны перейти из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков террористических группировок", орудующих на территории Афганистана.

Как отметил Гани, талибы "игнорируют неоднократные призывы афганских властей к сокращению масштабов насилия и прекращению огня". По его словам, призывы остановить войну "не означают слабость, а демонстрируют приверженность миру". Он вновь призвал сторонников радикального движения "принять предложение о восстановлении мира в стране".

Ранее во вторник стало известно, что в афганской провинции Нангархар прогремел взрыв во время похорон начальника полиции одного из округов. Жертвами атаки смертника стали не менее 24 человек, почти 70 получили ранения.

Также сегодня в Кабуле боевики напали на больницу. В результате нападения погибли пять человек, еще четверо были ранены.

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Теги: Афганистан, теракт, Талибан, война в афганистане, теракты, Боевики, наступление
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Источник: korrespondent.net

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