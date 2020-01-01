Туризм-2020. Куда могут пустить украинцев

Всемирная туристская организация прогнозирует, что в 2020 году число туристов по всему миру снизится на треть - с 1,4 до 1 миллиарда человек.

Мир потихоньку выходит из карантина и начинает планировать летний отпуск. Конечно, далеко не все страны, готовы открывать свои границы. Но традиционные туристические регионы не готовы потерять целый сезон.

Похоже, надеждам премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что украинцы в 2020 году оставят дома 5 миллиардов долларов, которые традиционно отвозили в Турцию и Египет, не предстоит сбыться.

С 1 июля

Первыми украинских туристов, похоже, готовы будут принять Греция, Турция, Черногория, Грузия, Болгария и Кипр – традиционные летние направления.

В основном, страны планируют открывать туристический сезон для иностранных туристов с 1 июля.

"Мы сделаем это с помощью обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты", - говорит премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Внутренний туризм в Грузии планируют восстановить с 15 июня.

Греция, которая стала одной из самых успешных стран ЕС по противодействию коронавирусу, планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

План, составленный Министерством туризма и Национальной организацией здравоохранения, предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.

Персонал в отелях должен пройти инструктаж по обеспечению надлежащей дистанции и уметь безопасно реагировать в случае подозрения на инфекцию. Врач на месте должен проводить тесты на COVID-19.

Работники отелей должны проживать в отдельных комнатах, им ежедневно будут измерять температуру.

Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать. В столовых и вокруг бассейнов следует поддерживать безопасную дистанцию.

Правительство также рассматривает вариант приема туристов только в том случае, если они прошли тест на COVID-19 и имели негативный результат. Туристам также хотят измерять температуру по прибытии.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что его страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели, передает La Libre. Прежде всего страна рассчитает принять туристов из соседних Сербии и Боснии. Правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.

В Турции для того, чтобы получить сертификат за разрешение поселить иностранных туристов, необходимо будет обеспечить возможность социальной дистанции между отдыхающими в 1,5 метра. Сотрудники отелей и ресторанов будут обязаны пройти специальное обучение, чтобы контролировать исполнение гигиенических и дистанционных норм между туристами.

Также в этом году в турецких ресторанах не будет шведских столов - еду и напитки будут выдавать работники заведений. Общедоступными будут данные о местах предоставления медицинских услуг в туристических районах страны.

А как туда долететь?

Остается только один вопрос – а откроет ли Украина свои воздушные границы для авиаперевозок в другие страны?

Авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аіr и Lufthansa планируют возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая-начала июня. Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 24 мая – из Киева и Одессы в Прагу. Венгерская авиакомпания Wizz Air открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня. Немецкая Lufthansa частично возобновляет рейсы из Украины с 1 июня: из Киева в Берлин.

Но, в пресс-службе Мининфраструктуры сообщили, что до принятия официальных решений украинского правительства о возобновлении регулярных рейсов действия авиакомпаний по продаже билетов являются преждевременными.

В министерстве отмечают, что все решения о возобновлении авиасообщения будут приниматься исключительно Кабинетом министров Украины.

Внутри ЕС

В Европе прорабатываются и другие планы по открытию границ. В Австрии, Чехии и Словакии обсуждают взаимное открытие границ, потому что все три страны успешно справляются с коронавирусом. А чехи и вовсе обсуждают создание коридора для их допуска на курорты Хорватии.

Германия тоже обсуждает открытие границ с Австрией. Правительство Польши хочет открыть на сезон отпусков границы для туристов из отдельных стран, в которых эпидемическая ситуация под контролем. Украины пока в этих списках нет.