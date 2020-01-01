Ученые нашли аномальные изменения в организме больных COVID

Результаты томографического исследования выявили у больных, в частности, пневматоз и ишемию кишечника.

Специалисты выявили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте больных коронавирусом людей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.

Во внимание взяли данные 414 человек с COVID-19, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника.

Так, у некоторых инфицированных обнаружили пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.

Средний возраст исследуемых пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.

Как известно, коронавирус главным образом поражает легкие человека, о чем свидетельствует патологоанатомическая экспертиза.

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