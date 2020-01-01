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Ученые нашли аномальные изменения в организме больных COVID

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Результаты томографического исследования выявили у больных, в частности, пневматоз и ишемию кишечника.
COVID поражает ЖКТ
COVID поражает ЖКТ
 
Специалисты выявили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте больных коронавирусом людей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.
 
Во внимание взяли данные 414 человек с COVID-19, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника.
 
Так, у некоторых инфицированных обнаружили пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.
 
Средний возраст исследуемых пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.
 
Ранее исследование показало, что у тяжелых больных коронавирусом поражается мозг.
 
Как известно, коронавирус главным образом поражает легкие человека, о чем свидетельствует патологоанатомическая экспертиза.

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Теги: болезнь, исследование, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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