Газопровод Baltic Pipe. Поможет ли он Украине?

Польша получила все разрешения необходимые для строительства газопровода, благодаря которому планируется сократить поставки газа из России с 2022 года.

Пока строительство Северного потока-2 поставлено на паузу санкциями США и коронавирусом, в Европе запустили проект нового газопровода. Baltic Pipe должен доставить норвежский газ в Польшу по дну Балтийского моря. Общая протяженность морской магистрали составляет 275 км. Поляки, таким образом, обещают перестать закупать газ у России и повысить энергетическую безопасность, в том числе, и Украины. Но действительно ли этот газопровод выгоден для нас?

Давние планы

Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2022 года. С помощью Baltic Pipe Варшава надеется заменить поставки газа от Газпрома.

В 2019 году Польша потребила 19 миллиардов кубометров газа, из них девять миллиардов кубометров было куплено в России. Планируется, что мощность Baltic Pipe составит 10 млрд куб. м газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м - из Польши в направлении Дании.

История Baltic Pipe длится еще с 2001 года, когда две нефтегазовые компании - датская DONG и польская PGNiG - подписали соглашение о строительстве газопровода для датского газа в Польшу. Но почти сразу проект был остановлен - под предлогом экономической нецелесообразности. То есть, на самом деле, российский газ просто был дешевле.

Газопровод Baltic pipe

Затем попытки возобновить проект предпринимались в 2007 и 2011 годах. Вновь обсуждать маршрут начали в 2018. Газопровод дает Польше возможность стать новым газовым хабом и самостоятельным игроком на восточноевропейском рынке газа. Уже к 2022 году страна планирует получать значительный объем сжиженного природного газа (СПГ) от США и Катара. В прошлом году Варшава подписала долгосрочный контракт на 24 года на поставки сжиженного газа с американской компанией Cheniere. Плюс мощности Baltic Pipe и получается даже, что в страну будет заходить больше газа, чем она потребляет, то есть его можно будет не только покупать, но и продавать.

Президент Польши Анджей Дуда и не скрывает амбициозность своих планов: "Мы строим газовые хабы, которые также позволят поставлять газ в соседние страны, те, которые сейчас совместно с нами создают, реализуют проект Триморья, включая Украину. Очень важно, что Польша будет одним из тех гарантов энергетической безопасности Украины, которая, как мы знаем, годами подвергается газовому, энергетическому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины".

Нужно ли это Украине?

Вот только польский газопровод еще более усложняет попытки Украины задействовать свою собственную газотранспортную инфраструктуру, которая быстро становится невостребована.

1 мая пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины" сообщила, что объем транзита российского газа через нашу газотранспортную систему за январь-апрель упал на 47% в годовом выражении - до 15,5 млрд куб. м. И, судя по всему, из-за сокращения спроса в ЕС Газпром продолжит сокращать транзит, даже теряя деньги (транзитный контракт предусматривает гарантированные платежи).

Украина с Польшей могли бы на двоих создать восточноевропейский газовый хаб: Baltic Pipe и польские терминалы СПГ плюс украинская ГТС и хранилища газа. Правда, пока у этого проекта есть узкое место: пропускная способность интерконнектора между Польшей и Украиной сейчас только 1,5 млрд кубов в год.

Однако 31 августа 2019-го Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики, включая поставки американского сжиженного газа через Польшу. Он, в частности, предусматривает строительство нового газопровода между узлом газа Германовичи на польской стороне и Бильче-Волица - на украинской. Изначально планировалось, что газопровод позволит увеличить ежегодную пропускную способность до 5 млрд куб. м уже в 2020 г., когда также будет завершено расширение газотранспортной системы в Польше.

Второй этап проекта позволит нарастить прокачку до 8 млрд куб. м в год, но его реализация зависит от подтвержденного интереса рынка. Пока сроки проекта окончательно не утверждены.

Пока же получается так, что запуск Baltic Pipe будет означать уменьшение объемов транзита российского газа через Украину, а значит потерю нашей страной денег.

Новый проект Польши не сможет гарантировать Украине энергетическую независимость от поставок из России, уверен эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев. По его мнению, Baltic Pipe увеличивает объемы собственного газа в Польше. С этой же целью были построены терминалы для поставок сжиженного природного газа США и интерконнекторы с граничащими странами. Это влияет исключительно на энергетическую безопасность Варшавы.

“Польша обеспечивала себя альтернативным импортом газа, чтобы отказаться от поставок Газпрома. Украина, напротив, подписала выгодный контракт с Россией о продолжении транзита, так как альтернативных вариантов для получения энергетических ресурсов у страны нет. Украинская компания Нафтогаз определила строительство интерконнектора с Польшей как невыгодный проект”, - подчеркивает Рябцев.