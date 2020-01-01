Сейм Польши принял новый законопроект о выборах

Голосование на президентских выборах решили провести традиционным способом, дав возможность всем желающим сделать это по почте.

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский (слева) и премьер-министр Матеуш Моравецкий (справа) на парламентских дебатах в Сейме

Нижняя палата польского парламента приняла новый законопроект о выборах президента Польши. Документ на заседании 12 мая поддержали 244 депутата Сейма, пишет ТАСС

Против выступили 137 народных избранников, 77 воздержались.

Отмечается, что проект закона обновляет нормы, ранее принятые парламентом к выборам президента, намечавшимся на 10 мая.

Напомним, власти планировали провести их дистанционно - по почте, из-за эпидемии коронавируса. Однако работа над соответствующим законом затянулась и организовать голосование вовремя не удалось.

В результате Государственная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.

Теперь выборы хотят провести в традиционной форме с организацией избирательных участков, при этом дав возможность всем желающим проголосовать по почте.

Для этого избиратель должен будет за несколько дней подать соответствующую заявку, после чего он получит пакет для голосования, содержащий бюллетень и заявление о личном и тайном голосовании.

Новая инициатива также предусматривает, что десять кандидатов, ранее зарегистрированных на выборах президента, планировавшихся 10 мая, автоматически продолжать кампанию. При этом участие в гонке смогут принят и новые кандидаты.

Теперь документ должен рассмотреть Сенат, у которого на это есть 30 дней.

Ранее сообщалось, что после несостоявшегося голосования 10 мая спикер Сейма в течение 14 дней должна назначить новые выборы

Они могут состояться в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. Ожидается, что голосование пройдет в конце июня или июле.

Полномочия действующего лидера Пальши Анджея Дуды истекают 6 августа.

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