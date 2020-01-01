В США повысили прогноз смертности от COVID-19

Ранее подготовленный прогноз по умершим от коронавируса увеличили до 147 тысяч. Такой показатель ожидают в первых числах августа.

К августу число летальных исходов от коронавируса в США может приблизиться к 150 тысячам

Число летальных исходов в США, вызванных новым коронавирусом, к 4 августа может достичь 147 тысяч человек. С таким прогнозом выступил директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мурри в эфире телекомпании CNN 12 мая.

Ранее подготовленный прогноз скорректировали на десять тысяч в сторону увеличения в связи с тем, что ряд американских штатов начал ослаблять меры по сдерживанию пандемии

"Когда мы начинали формировать прогнозы, то исходили из того, что все штаты последуют модели Новой Зеландии. В этой стране требование соблюдать безопасную дистанцию оставалось в силе до тех пор, пока передача вируса не достигла очень низкого уровня", - пояснил Мурри.

В докладе института отмечается, что в новом прогнозе учтены "ключевые факторы передачи вируса, такие, как изменения в тестировании и мобильности, а также ослабление политики дистанцирования".

"Мы спешим смягчить социальное дистанцирование. Люди воспринимают это определенным образом и выходят на улицу. Я считаю, что показатели (заражения и летальных исходов от COVID-19) будут возрастать, если люди не начнут вести себя осторожнее и носить маски", - подчеркнул директор института.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом – врач-инфекционист Энтони Фаучи считает, что ситуация с COVID-19 в США находится не под полным контролем.

По его словам, реальное число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может превышать официальную статистику.

"Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", – указал Фаучи, выступая на слушаниях в комитете Сената.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,36 миллиона случаев заражения коронавирусом, 82 356 человек скончались.

Ранее сообщалось, что к августу число жертв коронавируса в США может превысить 134 тысячи

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet