Глава Церкви Англии во время карантина тайно работал в больнице - СМИ

Архиепископ Кентерберийский добровольно вызвался служить капелланом в госпитале святого Томаса.

Духовный глава Церкви Англии, а также лидер англикан во всем мире архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби тайно работал в лондонской больнице во время карантина в Великобритании. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что 64-летний священнослужитель прошел специальные курсы по правильному ношению средств индивидуальной защиты и поведению с инфицированными людьми.

Затем он стал посещать больницу святого Томаса, расположенную неподалеку от его резиденции на южном берегу Темзы.

Именно в этой больнице провел неделю инфицированный коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как уточняет издание, архиепископ не контактировал с премьером в медучреждении.

"С момента начала карантина (архиепископ) Джастин добровольно вызвался служить капелланом в больнице святого Томаса, там он работал бок о бок с другими капелланами, молясь за больных и умирающих", - сообщил собеседник газеты, близкий к духовному главе Церкви Англии.

Напомним, церкви в Великобритании были закрыты из-за пандемии коронавируса в середине марта. С 23 марта в стране действует жесткий карантин, который впервые ослабили с 13 мая

При этом богослужения в храмах планируют возобновить лишь в июле.

По последним данным университета Джона Хопкисна, число зараженных коронавирусом в Великобритании превысило 227 тысяч, из них 32,7 тысячи человек скончались.

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