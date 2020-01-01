В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Китая
Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат законопроект Об ответственности за COVID-19, который позволяет президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая, если страна не даст полного отчета о вспышке коронавируса. Об этом 13 мая сообщило агентство Интерфакс.
Согласно документу, в течение 60 дней Трамп должен будет подтвердить Конгрессу, что Китай предоставил полный отчет для любого исследования, которое ведется США, их союзниками или структурами ООН.
Кроме того Грэм требует, чтобы власти Китая закрыли все рынки морепродуктов и освободили активистов, задержанных в Гонконге во время антиправительственных акций протеста с начала пандемии.
Напомним, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии.
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