В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Китая

Инициатором принятия мер выступил сенатор Линдси Грэм. По его словам, Пекин нужно заставить сотрудничать, чтобы выяснить все о начале распространения коронавируса.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат законопроект Об ответственности за COVID-19, который позволяет президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая, если страна не даст полного отчета о вспышке коронавируса. Об этом 13 мая сообщило агентство Интерфакс.

"Я уверен, что если бы не обман Коммунистической партии Китая, здесь, в США, вируса бы не было. Китай отказывается допустить международное сообщество в лабораторию в Ухане, чтобы провести расследование. Они отказываются позволить специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это. Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать", - заявил сенатор. "Я уверен, что если бы не обман Коммунистической партии Китая, здесь, в США, вируса бы не было. Китай отказывается допустить международное сообщество в лабораторию в Ухане, чтобы провести расследование. Они отказываются позволить специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это. Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать", - заявил сенатор.

Согласно документу, в течение 60 дней Трамп должен будет подтвердить Конгрессу, что Китай предоставил полный отчет для любого исследования, которое ведется США, их союзниками или структурами ООН.

Кроме того Грэм требует, чтобы власти Китая закрыли все рынки морепродуктов и освободили активистов, задержанных в Гонконге во время антиправительственных акций протеста с начала пандемии.

Напомним, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии.

Трамп уверен, что COVID возник в лаборатории Уханя

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet