После смягчения карантина в Южной Корее почти 120 новых случаев COVID

Больше половины новых случаев зафиксировано в Сейле. При этом значительная часть инфицирований связана с посещениями ночных клубов.

В Южной Корее после смягчения карантина коронавирус обнаружили у 119 человек Getty Images

В Южной Корее в результате новой вспышки коронавируса инфекцией заразились 119 человек. Об этом сообщает Yonhap в среду, 13 мая.

"В Сеуле зафиксировали еще одну вспышку инфекции, связанную с ночными клубами в сеульском микрорайоне Итаевон, что привело к 119 случаям заболевания по всей стране", - сказано в публикации.

При этом из 119 заразившихся после посещения ночных клубов или общения с больными, 69 случаев выявили в самом Сеуле. Тесты сдали 14 211 человек, заявил мэр Сеула Парк Вонсун.

Также известно о 23 больных в Кенгидо, 15 - в Инчхоне, пяти - в провинции Северный Чхунчонг, четырех - в Пусане и по одному в провинциях Северная Джолла, Южный Ксенсан и Чеджу.

Напомним, что ранее в Южной Корее была новая вспышка COVID-19. Распространителем инфекции оказался 29-летний житель города Енин, который первого мая посетил несколько клубов и баров Сеула.

В ВОЗ заявили, что после снятия карантина в странах наблюдают всплеск заболеваемости. Вспышки коронавируса после отмены карантинных ограничений зафиксировали в Южной Корее, Китае и Германии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet