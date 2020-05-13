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В РФ суточный прирост COVID-19 упал до 10 тысяч

Комментариев: 1
В России немного снизилась динамика заболевания коронавирусом. Умерли от COVID-19 менее процента заболевших.
В РФ суточный прирост COVID-19 упал до 10 тысяч

В России за минувшие сутки выявили 10028 случаев коронавируса, в целом в стране уже 242 271 заболевших. Об этом сообщили в среду, 13 мая, в оперативном штабе.

Число выздоровевших пациентов возросло за сутки на 4 491, до 48 003. 

За сутки из-за коронавирусной инфекции умерли еще 96 человек, всего с начала вспышки заболевания - 2 212 (0,91% заразившихся). 

Отметим, накануне Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.

Также вчера стало известно, что COVID-19 выявили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    13.05.2020, 11:28
Оценка:  +2
Woodbrother
Просто китайские тесты закончились.
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