В РФ суточный прирост COVID-19 упал до 10 тысяч

В России за минувшие сутки выявили 10028 случаев коронавируса, в целом в стране уже 242 271 заболевших. Об этом сообщили в среду, 13 мая, в оперативном штабе.

Число выздоровевших пациентов возросло за сутки на 4 491, до 48 003.

За сутки из-за коронавирусной инфекции умерли еще 96 человек, всего с начала вспышки заболевания - 2 212 (0,91% заразившихся).

Отметим, накануне Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.

Также вчера стало известно, что COVID-19 выявили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.