Теракты 11 сентября: ФБР случайно раскрыло подозреваемого дипломата - СМИ

Общественности стало известно имя сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, подозреваемого в оказании помощи террористам Аль-Каиды.

Федеральное бюро расследований США по ошибке назвало имя сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США. Об этом во вторник, 13 мая, сообщает портал Yahoo News.

В прошлом году Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ сообщило, что ФБР передало семьям погибших в терактах 11 сентября 2001 года имя подозреваемого саудовского чиновника, которое содержалось в докладе 2012 года. Тогда издание указывало, что имя чиновника передано в частном порядке адвокатам семей, но не будет обнародовано.

Отмечается, что доклад 2012 года первоначально строился главным образом вокруг Фахада аль-Тумайри - сотрудника ведомства Саудовской Аравии по делам ислама и имама мечети в Лос-Анджелесе. Вторым человеком в этом докладе был Омар аль-Баюми, подозреваемый в организации терактов в США 11 сентября. В тексте говорилось еще об одном человеке, который "поручил" аль-Тумайри и аль-Баюми помочь террористам-угонщикам самолетов.

Yahoo отмечает, что "третьим человеком" был саудовский дипломат, его имя стало известно после подачи досье ФБР в федеральный суд в прошлом месяце. Высокопоставленный сотрудник ведомства Джилл Сэнборн ответила на иск, поданный семьями жертв терактов 11 сентября, которые обвиняют власти Саудовской Аравии в причастности к совершению атак.

Портал указывает, что в документе ФБР говорится о Муcсаеде Ахмеде аль-Джаррахе, сотруднике МИД Саудовской Аравии. Он работал в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне в 1999-2000 годах. После чего, по данным работников посольства, он работал в посольствах королевства в Малайзии и Марокко. Все сведения ФБР о Джаррахе и его возможной причастности засекречены.

Представитель объединения жертв теракта 11 сентября Бретт Иглсон заявил, что ФБР таким образом пытается "скрыть причастность Саудовской Аравии".

После того как на оплошность указали журналисты Yahoo News, чиновники минюста уведомили суд и изъяли заявление из публичного доступа.

Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо связь с террористами-угонщиками.

Теракты в США 11.09.01: как это было

Напомним, в результате четырех терактов 11 сентября погибли 2977 человек. До сих пор останки 1111 жертв терактов не идентифицированы. За пять лет удалось определить личности лишь пяти жертв. Судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября назначено на 11 января 2021 года.

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