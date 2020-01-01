Дефицит бюджета США вырос почти втрое из-за пандемии

Из-за пандемии расходы американского бюджета выросли в 2,6 раза, а доходы рухнули на 55%.

По итогам апреля дефицит бюджета США составил $737,851 млрд, в то время, когда годом ранее был зафиксирован профицит в $160,304 млрд, сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 55% - до $241,863 млрд против $535,545 млрд годом ранее. В Минфине пояснили, что это обусловлено тем, что ряд налоговых выплат как для компаний, так и для физлиц были перенесены с 15 апреля на середину июля.

При этом расходы взлетели в 2,6 раза в связи с введением в действие различных программ финансовой помощи и других мер поддержки на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В результате затраты бюджета достигли рекордных $979,714 млрд по сравнению с $375,240 млрд в апреле 2019 года.

В целом, с начала финансового года (с 1 октября) отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,8 раза и превысило $1,481 трлн. Объем поступлений сократился на 9,7% - до $1,845 трлн. Затраты подскочили на 29,3% и почти достигли $3,327 трлн.

Отметим, дефицит госбюджета США растет четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов. По итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в $984,388 млрд. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Как сообщалось, госдолг США достиг рекордных 24,5 трлн долларов. При этом из-за мер по борьбе с последствиями пандемии с начала года госдолг США вырос на 1,5 трлн долларов.

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