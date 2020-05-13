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Появилось видео из кабины штурмовика над Москвой

Комментариев: 2
Видео было сделано во время закрытия воздушного парада. Группа Су-25 окрашивала небо в цвета государственного флага РФ.

Опубликовано видео из кабины штурмовиков, пролетающих на Москвой во время воздушного парада 9 мая. Ролик был опубликован в Twitter.

На кадрах видны летящие рядом военные самолеты. Видео было снято, когда шестерка Су-25 закрывала воздушный парад, окрашивая небо в цвета госфлага РФ при помощи специальных дымов.

 

 
 

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Теги: Россия, Москва, самолет, видео, парад, 9 мая
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    13.05.2020, 15:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Саундтреком подошла бы песня Шнурова "Москва" ...
you tube . c o m /watch?v=8h2RnDr41ag
Глод    13.05.2020, 15:36
Оценка:  0
Глод
Су-25 - это прошлый век. Где ракета "Буревестник" почему она не пролетела над Москвой? Где ПАК-ФА?
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