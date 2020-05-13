Появилось видео из кабины штурмовика над Москвой

Видео было сделано во время закрытия воздушного парада. Группа Су-25 окрашивала небо в цвета государственного флага РФ.

Опубликовано видео из кабины штурмовиков, пролетающих на Москвой во время воздушного парада 9 мая. Ролик был опубликован в Twitter.

На кадрах видны летящие рядом военные самолеты. Видео было снято, когда шестерка Су-25 закрывала воздушный парад, окрашивая небо в цвета госфлага РФ при помощи специальных дымов.

Су-25 над Москвой



Видео: Алексей Родионов pic.twitter.com/RXaMaBGUqO — Вежливые люди (@vezhlivo) May 13, 2020

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