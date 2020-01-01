Число жертв теракта в Кабуле возросло до 24

Больницу сначала атаковал смертник со взрывчаткой на поясе, позднее в здании произошел еще один взрыв.

Уточненное число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле достигло 25 человек, из них 24 являются пациентами и врачами. Об этом в среду, 13 мая, сообщил местный телеканал TOLOnews.

По его данным, в результате атаки террористов были убиты 22 женщины и двое новорожденных, а также один полицейский. Кроме того, погиб смертник, который привел в действие бомбу на поясе в здании больницы.

Нападение на больницу произошло утром 12 мая, большая часть персонала и пациенток не успела покинуть здание. Сначала у входа прогремел взрыв, затем вооруженные люди ворвались в здание.

Очевидцы сообщали о выстрелах внутри и еще одном взрыве. По предварительным данным, в результате были убиты пять человек, еще четверо получили ранения. Позднее МВД Афганистана информировало о 13 погибших.

Клиника, ставшая объектом атаки, поддерживается международной гуманитарной организацией Врачи без границ.

Как сообщалось ранее, в Афганистане смертник устроил взрыв во время похоронной процессии. В результате 24 человека погибли и около 60 получили ранения.

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