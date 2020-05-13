Карантин "по-русски": В РФ люди умирают от алкоголя во время самоизоляции

Минздрав РФ фиксирует рост употребления алкоголя среди населения на 2-3%.

В России в период эпидемии коронавируса отмечается рост смертности от алкогольных напитков. В связи с этим в России задумались о повышении возраста для продажи алкоголя до 21 года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Госдумы, передает российское издание Medza.

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“У нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать“, - заявил глава Минздрава РФ.

В связи с этим в Министерстве напомнил об инициативе по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года.

Не хотел бы сейчас кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать. Потому что сокращение алкоголя - это в определенной степени путь к сокращению смертности и заболеваемости, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ суточный прирост COVID-19 упал до 10 тысяч. В России немного снизилась динамика заболевания коронавирусом. Умерли от COVID-19 менее процента заболевших.

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